Il Belgio annichilisce gli USA, ma McKennie si lamenta per le maglie: "Era un terno al lotto"

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Nella notte italiana il Belgio di Alexis Saelemaekers ha annichilito gli Stati Uniti di Christian Pulisic con un netto 5-2, nel quale l'esterno rossonero ha anche partecipato servendo un assist al compagno di squadra Onana. Un risultato largo che potrebbe in teorie confermerebbe la differenza che esiste ancora tra il calcio europeo e nordamericano, anche se per i giocatori degli States la motivazione dietro questa sconfitta potrebbe essere stata un'altra.

Nel commentare la sconfitta il giocatore della Juventus Weston McKennie ha infatti detto: "Non la userò affatto come scusa per la partita, ma è stato decisamente un po' difficile", ha detto il marcatore del momentaneo 1-0, in seguito al ko subito con il Belgio. "Ogni volta che davi un'occhiata veloce per distinguere chi fosse chi, era quasi un terno al lotto. Quindi dovevi necessariamente prenderti un po' più di tempo con la palla prima di prendere una decisione o giocare di prima verso un compagno". Tradotto: lo statunitense si è lamentato per la confusione cromatica creata dalle divise che le due Nazionali hanno indossato in quest'amichevole.