Calamai sul futuro di Vlahovic: "Spalletti sta lavorando ai suoi fianchi. Tra i due c'è grande feeling"
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Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic, il cui nome è tornato prepotentemente in orbita Milan nonostante stiano andando avanti le trattative per il suo rinnovo di contratto con la Juventus:
" [...] Siamo invece vicini al rinnovo del contratto di Spalletti alla Juve. Il tecnico di Certaldo sta lavorando ai fianchi Dusan Vlahovic. Tra i due c’è grande feeling. Dusan ha il contratto in scadenza e ha tante figure che pretendono di intervenire sulle modalità del nuovo contratto. Ma se Vlahovic alzasse per una volta la voce pretendendo di essere ascoltato allora la Juve di Spalletti potrebbe diventare un’opzione fortissima per il bomber [...] ".
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