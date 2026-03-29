Playoff Mondiali, il francese Turpin arbitrerà l'Italia in Bosnia
(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Sarà il francese Clement Turpin a dirigere la finale dei playoff mondiali tra l'Italia e la Bosnia Erzegovina, martedì prossimo a Zenica. L'Uefa ha reso nota la designazione dell'esperto arbitro che guiderà una squadra tutta francese (assistenti Nicolas Danos e Benjamin Pages, Var Jerome Brisard, assistente Var Willy Delajod), ad eccezione del quarto ufficiale, che sarà lo spagnolo José Maria Sanchez. Quattro anni fa, il 24 marzo 2022, Turpin aveva diretto a Palermo la semifinale dei playoff mondiali tra Italia e Macedonia del Nord, conclusasi con la sconfitta per 1-0 degli azzurri. (ANSA).
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