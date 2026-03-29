Pulisic resta positivo: "So che a un certo punto la palla colpirà il mio ginocchio ed entrerà, e allora tutto cambierà"

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Continua il digiuno di gol di Christian Pulisic che non è riuscito a segnare nemmeno nell'amichevole che i suo Stati Uniti hanno giocato nelle scorse contro il Belgio di Alexis Saelemaekers e di Koni De Winter. Al termine della partita, che si è conclusa con la vittoria della nazionale europea per 5-2, l'attaccante del Milan ha commentato così il suo momento non semplice:

"Devo essere più freddo in quei momenti. È un periodo difficile, ma mi sento bene fisicamente e sto creando occasioni. Devo solo restare positivo. So che a un certo punto la palla colpirà il mio ginocchio ed entrerà, e allora tutto cambierà. Non mi faccio prendere dal panico. Meglio ora che in estate. Le cose cambieranno" le sue parole ripresa da The Athletic e riportate da tuttomercatoweb.com.