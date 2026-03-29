MN - Eranio non ha dubbi: "Gimenez è un attaccante che ha sempre segnato nella sua carriera. Quando starà bene tornerà a fare gol"

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Stefano Eranio, ex storico centrocampista del Milan negli anni 90' è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Di seguito un estratto delle sue considerazion sulla stagione dei rossoneri di mister Massimiliano Allegri, in particolare sul rendimento di Santiago Gimenez:

"Sinceramente penso che soli sei punti di distanza con così tante partite dal termine non sia molti. Ci saranno gare decisive e adesso ogni punto conta tantissimo, come non mai. Il momento dell'Inter poi è sicuramente diverso da quello di Milan e Napoli, ora conta la testa. Scudetto? Ma sì. E' giusto crederci. Napoli-Milan? E' una partita da vincere se vuoi davvero prendere altri punti sulla prima. Ovvio che questo discorso vale pure per il Napoli, squadra in salute e che sta recuperando giocatori fondamentali. Sarà importante per il Milan vedere come stanno lì davanti Pulisic e Leao.

Anche il messicano Gimenez viene da una stagione sfortunata, ha avuto tanti problemi fisici gravi. Non abbiamo ancora visto il vero Bebote, il suo reale valore e potenziale e quando starà bene farà i gol che ha sempre segnato".