MN - Eranio sul lavoro di Allegri: "Max è un manager capace a gestire molte situazioni. Ha sempre un pensiero utile e positivo"
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Stefano Eranio, ex storico centrocampista del Milan negli anni 90' è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Di seguito un estratto delle sue considerazion sulla stagione dei rossoneri di mister Massimiliano Allegri,
Una considerazione sul lavoro di Massimiliano Allegri?
"Max è l'uomo in più del club. E' un grande manager perchè capace di gestire molte situazioni, alle volte extra campo e porta sempre un pensiero utile alla squadra per poter lavorare con armonia. Mi auguro resterà al Milan per tanti anni, è anche e soprattutto grazie a lui se questo campionato non è ancora del tutto chiuso..".
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