Colombia-Francia, le formazioni ufficiali: Maignan e Rabiot in panchina
Mancano pochi minuti al fischio d'inizio dell'amichevole tra Colombia e Francia, match che inizierà alle 21:00 (orario italiano) al FedEx Field negli Stati Uniti. Nelle formazioni ufficiali, tra le fila dei francesi, mancano sia Adrien Rabiot, che si è allenato a parte in via precauzionale per aver subito una botta al ginocchio, sia il portiere e capitano del Milan Mike Maignan. Di seguito le formazioni ufficiali
FORMAZIONI UFFICIALI
COLOMBIA (4-2-3-1): Montero; Muñoz, Sánchez, Cabal, Mojica; Ríos, Lerma; Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Suárez. Allenatore: Néstor Lorenzo.
A disposizione: Vargas, Ospina, Machado, Lucumi, Arias, Mosquera, Puerta, Campaz, Carrascal, Quintero, Castano, Gomez, Cordoba, Carbonero, Borré;
FRANCIA (4-2-3-1): Samba; Kalulu, Lacroix, L. Hernandez, Digne; Kanté, Zaire-Emery; Akliouche, Cherki, Douè; Thuram. Allenatore: Didier Deschamps.
A disposizione: Chevalier, Maignan, Gusto, T.Hernandez, Konaté, Camavinga, Rabiot, Tchouameni, Dembelé, Ekitiké, Kolo Muani, Mbappé, Olise;
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