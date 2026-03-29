MN - Accomando: "Gila piace più a Tare. Lui e un altro nome per la difesa"

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Campo e mercato, il Milan lavorare su due binari paralleli. C'è una stagione da concludere e una rimonta da provare, ma c'è anche una programmazione futura da portare avanti, con la dirigenza rossonera che sta cominciando a muoversi sul mercato. Per affrontare proprio questo argomento, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Orazio Accomando, collega di SportMediaset.

Qual è il punto sulla difesa?

"Allegri vuole esperti soprattutto in difesa, ma una rosa più ampia. Quest'anno c'era la scusante di una sola competizione. A livello di nomi, proverà a fare un parametro zero forte. Gila è un nome che piace, così come quello di Gatti che Allegri conosce bene".

Il difensore laziale piace molto.

"Gila piace soprattutto a Tare, Allegri ha sempre detto che i giocatori forti sono forti quando li conosce e li allena. Gila è forte, moderno, bravo tecnicamente. Piace però soprattutto a Tare".

Milan, per la difesa piace sempre Gila. Ma c'è un pericolo dalla Premier

Il Milan pensa al campo ma anche al Diavolo che verrà. Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Igli Tare prosegue la caccia al difensore e Mario Gila della Lazio resta in cima alla lista.

Il centrale spagnolo piace anche all’Aston Villa, che potrebbe proporre alla società di Lotito una cifra vicina ai 25 milioni di euro, nonostante la scadenza del contratto di Gila sia tra solo una stagione. Saranno settimane decisive per mettere le mani sull’ex Real Madrid.