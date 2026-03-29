Nazionale, oggi allenamento in vista Bosnia: Retegui ancora favorito su Pio
(ANSA) - FIRENZE, 29 MAR - Penultimo allenamento della Nazionale oggi a Coverciano. Quasi due ore in campo, con partitella con alcuni Under 17 e primavera dell'Empoli, per preparare la finale playoff di martedì contro la Bosnia che vale la qualificazione al Mondiale 2026 da cui l'Italia manca dal 2014. Dalle indicazioni emerse Gennaro Gattuso sembra intenzionato a confermare inizialmente la stessa formazione schierata a Bergamo nella semifinale vinta 2-0 contro l'Irlanda del Nord. Quindi in attacco fiducia a Retegui in coppa assieme a Kean, con Pio Esposito pronto ad essere gettato nella mischia come già è stato con buoni risultati anche venerdì scorso. (ANSA).
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