Italia, Politano: "Il nostro unico pensiero è andare al Mondiale"

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(ANSA) - FIRENZE, 29 MAR - "Da un paio di mesi il nostro unico pensiero è andare al Mondiale, ce lo meritiamo però dobbiamo dimostrarlo in campo. Sappiamo tutti quello che ci giochiamo. Per me e per qualcun altro non più giovane sarà probabilmente l'ultima occasione, faremo di tutto per sfruttarla". Così Matteo Politano aspettando la finale playoff in programma martedì a Zenica contro la Bosnia Erzegovina. "Sarà importante partire forte - ha aggiunto l'attaccante del Napoli parlando a Vivo Azzurro TV -. Venerdì scorso con l'Irlanda del Nord stavamo vedendo qualche...

mostro, poi però dopo il primo gol ci siamo sbloccati". Gli azzurri continuano la preparazione a Coverciano, oggi allenamento a porte chiuse, domani mattina la rifinitura ancora nel centro tecnico federale prima della partenza verso le 16,30 per Sarajevo. Il cambio di programma, la partenza era prevista prima oggi poi domattina, è dettato dalle condizioni metereologiche in Bosnia e dalla conseguente pesantezza del terreno di gioco dello stadio di Zenica. "Agli italiani chiedo di starci vicini, devono sapere che daremo il massimo per partecipare a questo Mondiale" ha aggiunto Politano. (ANSA).