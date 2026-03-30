Premier: Tudor via dal Tottenham, risoluzione consensuale
(ANSA) - ROMA, 29 MAR - E' durata poco l'esperienza di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham. Il tecnico croato, ex Juve, era subentrato a Thomas Frank lo scorso 14 febbraio, ma ora il club londinese ha confermato la "risoluzione consensuale" del contratto, con effetto immediato. Con Tudor lasciano il Tottenham anche i suoi collaboratori, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. Al tecnico croato il club esprime anche cordoglio per la recente scomparsa del padre Mario.
Nessuna informazione, per ora, sul nuovo allenatore. Tudor non era riuscito a risollevare la squadra, collezionando quattro sconfitte nelle prime quattro partite di campionato, dove gli Spurs occupano la quart'ultima posizione in classifica, e l'eliminazione dalla Champions. (ANSA).
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