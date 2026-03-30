Germania U20, questi i prossimi impegni di Odogu con la nazionale tedesca

Germania U20, questi i prossimi impegni di Odogu con la nazionale tedescaMilanNews.it
Oggi alle 00:45News
di Niccolò Crespi

Ultima sosta della stagione 2025/26, ultima occasione in cui diversi rossoneri si assenteranno da Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Tante amichevoli in programma - propedeutiche all'avvicinamento al Mondiale 2026 - ma anche impegni con le nazionali giovanili per alcuni nostri giocatori. Di seguito, questi gli impegni di David Odogu con la Nazionale tedesca Under 20:

David Odogu (Germania Under 20)

Germania-Repubblica Ceca 2-1 , giovedì 26 marzo ore 16.45 - Elite League Under 20

Polonia-Germania, lunedì 30 marzo ore 16.45 - Elite League Under 20