MN - Accomando (SportMediaset) sul futuro di Gimenez: "Difficile la sua permanenza a Milano.."
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Campo e mercato, il Milan lavorare su due binari paralleli. C'è una stagione da concludere e una rimonta da provare, ma c'è anche una programmazione futura da portare avanti, con la dirigenza rossonera che sta cominciando a muoversi sul mercato. Per affrontare proprio questo argomento, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Orazio Accomando, collega di SportMediaset.
Gimenez in uscita?
"Difficile che Gimenez resti in rossonero. Sappiamo queste ipotesi di scambi che il Milan ha provato a mettere in piedi. Il giocatore è fermo da tanto, faccio fatica e pensare che possa restare. Le cose potrebbero cambiare se inizierà a segnare, ma la vedo dura".
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