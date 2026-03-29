Nazionali, Colombia-Francia 1-3: zero minuti per Maignan e Rabiot

Nazionali, Colombia-Francia 1-3: zero minuti per Maignan e RabiotMilanNews.it
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Ieri alle 23:30News
di Andrea La Manna

Finisce con una netta vittoria dei francesi l'amichevole giocatasi negli Stati Uniti al FedEx Field tra Colombia e Francia. Apre le marcature l'attaccante del PSG Desiré Douè che porta addirittura a due il suo score personale con il gol del 3-0 al 56'. In mezzo alla sua doppietta il gol di Marcus Thuram al 41' del primo tempo. Netta gestione poi degli uomini di Deschamps che subiscono però il gol del definitivo 3-1 da Jaminton Campez. 

La notizia per i rossoneri è che ne il proprio capitano Mike Maignan ne Adrien Rabiot hanno giocato questa sera. Per il portiere una regolare rotazione mentre per il centrocampista, nonostante la botta subita al ginocchio che non gli ha permesso di allenarsi in gruppo e nonostante la convocazione, non è subentrato per salvaguardare la sua condizione.

COLOMBIA-FRANCIA 1-3
29' Doué
41' Thuram 
56' Doué
77' Campaz