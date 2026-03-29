Operazione Kostic, Moretto racconta la trattativa: "Le prime vere offerte a dicembre"

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Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato ha parlato così del nuovo arrivo in casa rossonera, Andrej Kostic. Le sue considerazioni sul proprio canale Youtube:

"Acquisto interessante soprattutto in ottica futura. La trattativa nasce a dicembre 2025, con il Milan che già mandava le prime offerte al Partizan Belgrado, con i rossoneri intenzionati a non voler spendere più di 5 milioni più bonus. Alla fine l'operazione non andò a buon fine subito, ma l'ultimo giorno di mercato del recente mercato di gennaio ci fu un'impennata positiva tra i due club, con il Milan fiducioso di rilanciare e chiudere per il ragazzo. A partire da febbraio il tour de force finale e quindi la chiusura della trattativa. Kostic è già a Milano e ha già fatto le visite mediche. Le cifre dell'operazione sono: 3,5 milioni di euro come base fissa al Partizan più bonus, più una percentuale sulla futura rivendita. Il ragazzo è un classe 2007, giovane ma non giovanissimo perchè ha già delle presenze e buoni numeri con la prima squadra, ha già fatto Conference ed Europa League. E' un attaccante già abituato a certi tipi di palcoscenici. L'idea del Milan però è quella di fargli fare da spola tra la Prima Squadra e Milan Futuro".