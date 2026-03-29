MN - Mercato Milan, Accomando (SportMediaset): "Allegri desidera profili esperti, si proverà a fare un parametro zero forte"

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Campo e mercato, il Milan lavorare su due binari paralleli. C'è una stagione da concludere e una rimonta da provare, ma c'è anche una programmazione futura da portare avanti, con la dirigenza rossonera che sta cominciando a muoversi sul mercato. Per affrontare proprio questo argomento, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Orazio Accomando, collega di SportMediaset.

Questo un estratto delle sue parole:

"Mercato? Allegri vuole esperti soprattutto in difesa, ma una rosa più ampia. Quest'anno c'era la scusante di una sola competizione. A livello di nomi, proverà a fare un parametro zero forte. Gila è un nome che piace, così come quello di Gatti che Allegri conosce bene e piace soprattutto anche a Tare, Allegri ha sempre detto che i giocatori forti sono forti quando li conosce e li allena. Gila è forte, moderno, bravo tecnicamente. Piace però soprattutto a Tare".