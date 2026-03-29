Moretto svela le cifre del nuovo acquisto del Milan Andrej Kostic

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Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato ha parlato così del nuovo arrivo in casa rossonera, Andrej Kostic. Le sue considerazioni sul colpo di mercato rossonero, anticipato ieri dalla redazione di MilanNews.it (CLICCA QUI)

"Acquisto interessante soprattutto in ottica futura. La trattativa nasce a dicembre 2025, con il Milan che già mandava le prime offerte al Partizan Belgrado, con i rossoneri intenzionati a non voler spendere più di 5 milioni più bonus. Alla fine l'operazione non andò a buon fine subito, ma l'ultimo giorno di mercato del recente mercato di gennaio ci fu un'impennata positiva tra i due club, con il Milan fiducioso di rilanciare e chiudere per il ragazzo. A partire da febbraio il tour de force finale e quindi la chiusura della trattativa. Kostic è già a Milano e ha già fatto le visite mediche".

CIFRE E DETTAGLI

"Le cifre dell'operazione sono: 3,5 milioni di euro come base fissa al Partizan più bonus, più una percentuale sulla futura rivendita. Il ragazzo è un classe 2007, giovane ma non giovanissimo perchè ha già delle presenze e buoni numeri con la prima squadra, ha già fatto Conference ed Europa League. E' un attaccante già abituato a certi tipi di palcoscenici. L'idea del Milan però è quella di fargli fare da spola tra la Prima Squadra e Milan Futuro".