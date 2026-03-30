Pulisic è il giocatore che più di tutti ha perso valore sul mercato negli ultimi mesi
Come di consueto i colleghi di Transfermarkt hanno pubblicato sul proprio sito un aggiornamento relativo ai valori di mercato dei calciatori del Milan. Quello che più di tutti ha visto decrescere il proprio cartellino è il Christian Pulisic, con un negativo di addirittura 10 milioni di euro rispetto l'ultima volta. Stando a Transfermarkt, dunque, il valore di mercato dell'americano si aggira oggi attorno ai 50 milioni di euro.
AGGIORNAMENTO DI MARZO GIOCATORI MILAN
Strahinja Pavlovic: 35 milioni (+7 milioni)
Davide Bartesaghi: 23 milioni (+5 milioni)
Koni De Winter: 23 milioni (+3 milion)
Zachary Athekame: 10 milioni (+2 milioni)
Ardon Jashari: 30 milioni (-2 milioni)
Youssouf Fofana: 25 milioni (-3 milioni)
Niclas Fullkrug: 5 milioni (-3 milioni)
Christopher Nkunku: 28 milioni (-4 milioni)
Rafael Leao: 65 milioni (-5 milioni)
Christian Pulisic: 50 milioni (-10 milioni)
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