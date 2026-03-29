MN - Accomando: "Difficile che Gimenez possa restare. Leao? Le strade possono separarsi"

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Campo e mercato, il Milan lavorare su due binari paralleli. C'è una stagione da concludere e una rimonta da provare, ma c'è anche una programmazione futura da portare avanti, con la dirigenza rossonera che sta cominciando a muoversi sul mercato. Per affrontare proprio questo argomento, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Orazio Accomando, collega di SportMediaset.

Capitolo attaccanti.

"Tanto dipenderà dalle uscite, oggi faccio fatica a dire che Pulisic e Leao rimarranno in rossonero. Stessa cosa per Fullkrug, Nkunku e Gimenez: l'attacco è il reparto che più di tutti potrebbe subire una rivoluzione. Non c'è uno da prendere, però ci potrebbero essere tanti stravolgimenti".

Gimenez in uscita?

"Difficile che Gimenez resti in rossonero. Sappiamo queste ipotesi di scambi che il Milan ha provato a mettere in piedi. Il giocatore è fermo da tanto, faccip fatica e pensare che possa restare. Le cose potrebbero cambiare se inizierà a segnare, ma la vedo dura".

Leao può salutare?

"Non lo escludo. E' un giocatore importante per il Milan, con un contratto importante. Ma credo che questo sia il primo anno in cui le strade del portoghese e del Milan potrebbero separarsi".