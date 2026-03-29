Nazionali, stasera la Francia di Maignan e Rabiot in campo contro la Colombia

Nazionali, stasera la Francia di Maignan e Rabiot in campo contro la ColombiaMilanNews.it
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Oggi alle 19:00News
di Niccolò Crespi

Ultima sosta della stagione 2025/26, ultima occasione in cui diversi rossoneri si assenteranno da Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Tante amichevoli in programma - propedeutiche all'avvicinamento al Mondiale 2026 - ma anche impegni con le nazionali giovanili per alcuni nostri giocatori. Stasera i francesi Maignan e Rabiot contro la Colombia, con i due rossoneri che però dovrebbero partire dalla panchina.

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Francia-Brasile 2-1 giovedì 26 marzo ore 21.00, Boston (USA) - Amichevole

Francia-Colombia, domenica 29 marzo ore 20.00, Washington (USA) - Amichevole