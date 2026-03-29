Nazionali, stasera la Francia di Maignan e Rabiot in campo contro la Colombia
MilanNews.it
Ultima sosta della stagione 2025/26, ultima occasione in cui diversi rossoneri si assenteranno da Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Tante amichevoli in programma - propedeutiche all'avvicinamento al Mondiale 2026 - ma anche impegni con le nazionali giovanili per alcuni nostri giocatori. Stasera i francesi Maignan e Rabiot contro la Colombia, con i due rossoneri che però dovrebbero partire dalla panchina.
Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)
Francia-Brasile 2-1 giovedì 26 marzo ore 21.00, Boston (USA) - Amichevole
Francia-Colombia, domenica 29 marzo ore 20.00, Washington (USA) - Amichevole
Pubblicità
News
MN - Eranio non ha dubbi: "Gimenez è un attaccante che ha sempre segnato nella sua carriera. Quando starà bene tornerà a fare gol"
Ancelotti su Modric: "Con me nell'ultimo anno al Real non ha saltato un allenamento. C’è con il fisico oltre che con la testa"
Un super bomber per il Milan. Obiettivo complicato. Leao e un ciclo forse finito...di Andrea Longoni
Le più lette
4 Belgio, Garcia dopo il 5-2 agli USA: "Volevo vedere la complementarietà delle coppie di centrali Debast-Mechele e De Winter-Ngoy"
23/03 1-1 con la Fiorentina. L’Inter ha un problema: non riesce più a vincere. Si riapre la corsa al titolo
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Accomando (SportMediaset): "Addio Leao? Non lo escludo. Modric? Ecco la situazione. Due nomi per la difesa"
Luca SerafiniTutti si sciacquano la bocca: 63 punti per caso, liti negli spogliatoi e in campo, rinnovi sospesi, mercato low cost. Finale a Napoli per la mattanza. W Gattuso!
Franco OrdineLeao: il tempo sta per scadere. A rigori invertiti: FATEVI CURARE. Calendario contro: 2° posto a rischio
Milan-Torino, Leao non sarà della partita. Di Stefano: "Si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro"
ESCLUSIVA MN - Bianchin: "La domanda è: chi lo prende Leao? L'estate di Pulisic, due nomi in difesa"
L'illusione durata una settimana, perché di quello si è trattato. Ha ragione Allegri: il punto è il realismo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com