Tresoldi, futuro ancora aperto: spunta l'Arsenal sulle tracce dell'italo-tedesco
Il nome di Nicolò Tresoldi torna a muoversi su più tavoli. L'attaccante italo-tedesco classe 2004, oggi al Club Brugge, resta infatti in equilibrio tra il possibile futuro con l'Italia e il percorso già avviato con le nazionali giovanili della Germania. Finora, però, non è ancora arrivata una chiamata in prima squadra da nessuna delle due Federazioni, e questo mantiene il quadro aperto.
Intanto sul centravanti si muove anche il mercato. Riportano i colleghi de la BILD che l'Arsenal avrebbe acceso i riflettori su di lui e ci sarebbero già stati i primi contatti esplorativi con l'entourage del ragazzo. Tresoldi, nato a Cagliari e autore di 17 gol in 48 presenze nella sua prima stagione nel campionato belga, continua quindi ad attirare attenzione sia sul piano internazionale sia su quella della scela di nazionale.
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