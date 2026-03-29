MN - Accomando su Modric: "Può restare un altro anno, è un richiesta esplicita di Allegri"

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Campo e mercato, il Milan lavorare su due binari paralleli. C'è una stagione da concludere e una rimonta da provare, ma c'è anche una programmazione futura da portare avanti, con la dirigenza rossonera che sta cominciando a muoversi sul mercato. Per affrontare proprio questo argomento, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Orazio Accomando, collega di SportMediaset.

Modric può restare un altro anno?

"Credo di sì, ma dipenderà molto da ciò che farà Allegri e dall'ambizione generale del club. Il Milan in Champions League potrebbe convincerlo restare un altro anno. Questa è una richiesta esplicita anche di Allegri, vorrebbe tenerlo un altro anno. Chi è grande e immenso come Modric deve decidere serenamente il suo futuro. Se lui stesso capirà che è arrivato il momento di lasciare, lo farà; ma non credo, vedendolo giocare così, che questa sia la sua intenzione".

Da Allegri allo spogliatoio: tutti vogliono la conferma di Modric

Il futuro di Luka Modric resta uno dei dossier più delicati di Casa Milan, ma il clima che si respira attorno al corato lascia aperto più di uno spiraglio. Il centrocampista, arrivato in rosonero con un contratto annuale, non ha ancora sciolto le riserve sul proprio domani, però a Milano si è trovato bene e la prospettiva di continuare con il Diavolo lo sta facendo seriamente riflettere. La decisione non arriverà nell'immediato, c'è prima un piazzamento Champions da conquistare, ma il club vuole farsi trovare pronto.

Da Allegri allo spogliatoio: tutti vogliono la conferma del Maestro

Il Milan, oggi, sta facendo quadrato attorno a Modric. Dirigenza, Allegri e compagni stanno spingendo nella stessa direzione: concinverlo a restare ancora un anno, e quindi rinnovare. Qui non c'entra solo il valore tecnico (infinito) del giocatore, ma anche il peso specifico che Luka ha avuto dentro lo spogliatoio nel corso di questa stagione e nella crescita della squadra. Il croato viene considerato una gruida, uno di quei giocatori che alzano il livello anche quando non toccano il pallone. E in un gruppo che vuole consolidarsi definitivamnete, il suo eventuale rinnovo sarebbe molto più di una semplice conferma.

La tentazione Champions e il verdetto atteso tra qualche setitmana

Il fattore che può orientare davvero la scelta di Luka Modric è uno solo: la Champions League. L'idea di disputare ancora una stagione europea, tra le altre cose con la maglia del Milan, stuzzica Modric, che prima di decidere vuole capire fino in fondo come chiudere questo capitolo della sua carriera. Il Milan resta fiducioso proprio per questo: perché il giocatore è felice dell'esperienza vissuta fin qui e perché ritornare nell'élite europea può diventare l'argomento decisivo. Servirà ancora un po' di pazienza, ma le possibilità di vederlo ancora in rossonero sono tutt'altro che basse.