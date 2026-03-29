MN - Non dovrebbe essere preoccupante la botta la ginocchio presa da Rabiot con la Francia

MN - Non dovrebbe essere preoccupante la botta la ginocchio presa da Rabiot con la FranciaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:12News
di Lorenzo De Angelis

C'è apprensione in casa Milan attorno alle condizioni di Adrien Rabiot dopo le parole del CT della Francia Didier Deschamps, che ha parlato di lavoro personalizzato per il centrocampista rossonero in seguito ad una botta presa al ginocchio. Apprende però la redazione di MilanNews.it che il problema che ha costretto Rabiot a lavorare a parte quest'oggi non preoccuperebbe affatto. 

La scelta di farlo allenare da solo con la Francia è stata presa in via prettamente precauzionale. È dunque difficile immaginar che Rabiot possa scendere in campo contro la Colombia nella prossima amichevole, anche se era già nei piani del CT farlo rifiatare. 

di Antonio Vitiello 