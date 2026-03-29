Playoff Mondiali, Tajani: "Incrociamo le dita per la nazionale italiana"

Playoff Mondiali, Tajani: "Incrociamo le dita per la nazionale italiana"MilanNews.it
Oggi alle 12:37News
di Enrico Ferrazzi
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Nel nuoto, nella pallavolo, nel tennis l'Italia ha raggiunto risultati eccellenti. Per la nazionale di calcio incrociamo le dita". Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento al congresso nazionale della FMSI a Roma. Martedì sera Bosnia-Italia deciderà chi staccherà il pass per i mondiali 2026. (ANSA).