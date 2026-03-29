Francia, Rabiot si è allenato a parte per un colpo al ginocchio

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Nella conferenza stampa alla vigilia della gara di questa sera alle 21 italiane contro la Colombia, Didier Deschamps, ct della Francia, ha annunciato che Adrien Rabiot non avrebbe lavorato in gruppo nella successiva rifinitura a causa di un colpo al ginocchio: "Désiré ha avvertito un fastidio alle costole, si è fatto visitare oggi e non ci sono problemi. Prenderà parte alla sessione. Rabiot, per precauzione, non parteciperà all'allenamento; ha subito un colpo al ginocchio" le parole del tecnico francese riportata da RMC Sport. Il centrocampista del Milan ha lavorato a parte con un preparatore atletico della nazionale transalpina.

Deschamps ha annunciato poi un ampio turnover per la sfida contro la Colombia: Mike Maignan partirà dalla panchina, al suo posto tra i pali ci sarà Samba. Questa la probabile formazione francese: Samba, Kalulu, Lacroix, L.Hernandez, Digne; Zaire-Emery, Kanté; Akliouche, Cherki, Doué; M.Thuram.