Tutti vogliono il rinnovo di Luka. Il CorSport titola: "Il Milan vota Modric"

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"Il Milan vota Modric": titola così questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che in casa rossonera tutti, dalla società ai giocatori fino ovviamente a Max Allegri, vogliono convincere il campione croato a restare per un altro anno al Diavolo. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno, ma il giocatore ha un'opzione a suo favore per il prolungamento per un'altra stagione. Per ora non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro, ma al Milan tutti spingono per la sua permanenza. Chissà che la qualificazione alla prossima Champions League non possa essere decisiva nella scelta di Modric.

Nei giorni scorsi, il ct della Croazia Zlatko Dalic ha dichiarato sul futuro di Modric: "Luka sa meglio di chiunque altro cosa farà e come proseguirà. È il nostro capitano, la nostra guida e il nostro leader. Molte volte lo hanno dato per finito, ma lui è unico e irripetibile. Spero che ci aiuterà al Mondiale a fare ancora una volta grandi cose".