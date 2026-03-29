Iniziano oggi i tre giorni di riposo concessi da Allegri. Mercoledì si torna a Milanello
MilanNews.it
In questi giorni Rafa Leao, sconvocato dalla Nazionale, è volato comunque in Portogallo per provare a curare il problema all'adduttore destro che sta condizionando inevitabilmente la sua stagione. Il tutto, ovviamente, con il placet del club rossonero.
Leao mercoledì pomeriggio sarà regolarmente a Milanello alla ripresa degli allenamenti per preparare la sfida di lunedì 6 aprile allo stadio Maradona contro il Napoli. Questo perché Allegri ha concesso alla squadra tre giorni di riposo visti i tanti calciatori assenti per la sosta nazionali: domenica, lunedì e martedì, con la ripresa dei lavori prevista per mercoledì pomeriggio.
Pubblicità
News
Un super bomber per il Milan. Obiettivo complicato. Leao e un ciclo forse finito...di Andrea Longoni
Le più lette
3 MN - Raimondi: "Per Leao il Milan allo stato attuale non può pretendere il pagamento della clausola da 175 milioni, ma per 70-80 milioni..."
23/03 1-1 con la Fiorentina. L’Inter ha un problema: non riesce più a vincere. Si riapre la corsa al titolo
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Eranio: "Giusto credere allo Scudetto. Gimenez? Non abbiamo ancora visto il suo vero valore"
Luca SerafiniTutti si sciacquano la bocca: 63 punti per caso, liti negli spogliatoi e in campo, rinnovi sospesi, mercato low cost. Finale a Napoli per la mattanza. W Gattuso!
Franco OrdineLeao: il tempo sta per scadere. A rigori invertiti: FATEVI CURARE. Calendario contro: 2° posto a rischio
Milan-Torino, Leao non sarà della partita. Di Stefano: "Si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro"
ESCLUSIVA MN - Bianchin: "La domanda è: chi lo prende Leao? L'estate di Pulisic, due nomi in difesa"
L'illusione durata una settimana, perché di quello si è trattato. Ha ragione Allegri: il punto è il realismo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com