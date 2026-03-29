Iniziano oggi i tre giorni di riposo concessi da Allegri. Mercoledì si torna a Milanello

Iniziano oggi i tre giorni di riposo concessi da Allegri. Mercoledì si torna a MilanelloMilanNews.it
Oggi alle 07:48News
di Manuel Del Vecchio

In questi giorni Rafa Leao, sconvocato dalla Nazionale, è volato comunque in Portogallo per provare a curare il problema all'adduttore destro che sta condizionando inevitabilmente la sua stagione. Il tutto, ovviamente, con il placet del club rossonero. 

Leao mercoledì pomeriggio sarà regolarmente a Milanello alla ripresa degli allenamenti per preparare la sfida di lunedì 6 aprile allo stadio Maradona contro il Napoli. Questo perché Allegri ha concesso alla squadra tre giorni di riposo visti i tanti calciatori assenti per la sosta nazionali: domenica, lunedì e martedì, con la ripresa dei lavori prevista per mercoledì pomeriggio.