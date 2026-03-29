Oggi le visite mediche di Kostic col Milan: i dettagli dell'operazione

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Questa mattina Andrej Kostic svolgerà le visite mediche con il Milan. L'attaccante classe 2007, di proprietà del Partizan Belgrado, quest'anno ha disputato finora 27 partite di campionato serbo segnando 10 gol. Il montenegrino arriva a titolo definitivo, a partire da giugno, per una cifra sui 3 milioni di euro ed inizialmente si aggregherà al Milan Futuro di Massimo Oddo.

LA STRATEGIA DEL MILAN SUI GIOVANI ATTACCANTI

Il classe 2007, che ha segnato 10 gol nel campionato serbo in 27 presenze, andrà a rinforzare la batteria di attaccanti del Settore Giovanile rossonero unendosi a Daniele Petrone (classe 2009, Primavera) e Alex Castiello (classe 2007, spola tra Milan Futuro e Primavera).

L'obiettivo del Milan è quello di avere giocatori di valore e di grande potenziale in ogni categoria sotto la Prima Squadra. Nelle strategie del club rossonero, come ha confermato Ibrahimovic qualche giorno fa in un'intervista a CBS Sport (clicca qui), è molto importante che i giovani calciatori abbiano minutaggio adeguato a prescindere dalla categoria, per acquisire la giusta esperienza ed arrivare preparati al calcio dei grandi, che sia in prestito o direttamente con la prima squadra.

Il Milan ha già provato a prendere Kostic durante il mercato di gennaio per anticipare la numerosa concorrenza, ma le richieste alte del Partizan non hanno permesso di chiudere l'affare. Dopo settimane di lavoro sotto traccia e lontano dai riflettori a Casa Milan sono riusciti a strappare un accordo ritenuto conveniente, 3 milioni di euro, e a mettere così le mani su un calciatore che veniva seguito da tempo.