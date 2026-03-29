MN - Andrej Kostic arrivato alla clinica La Madonnina per le visite mediche con il Milan

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Andrej Kostic, centravanti classe 2007 del Partizan Belgrado, è arrivato alla clinica La Madonnina di Milano per svolgere le visite mediche con il Milan che nelle scorse ore ha trovato un accordo definitivo con il club serbo per tre milioni di euro. Il giovane attaccante si unirà in estate al Milan Futuro.

di Antonio Vitiello

LA STRATEGIA DEL MILAN SUI GIOVANI ATTACCANTI

Il classe 2007, che ha segnato 10 gol nel campionato serbo in 27 presenze, andrà a rinforzare la batteria di attaccanti del Settore Giovanile rossonero unendosi a Daniele Petrone (classe 2009, Primavera) e Alex Castiello (classe 2007, spola tra Milan Futuro e Primavera).

L'obiettivo del Milan è quello di avere giocatori di valore e di grande potenziale in ogni categoria sotto la Prima Squadra. Nelle strategie del club rossonero, come ha confermato Ibrahimovic qualche giorno fa in un'intervista a CBS Sport (clicca qui), è molto importante che i giovani calciatori abbiano minutaggio adeguato a prescindere dalla categoria, per acquisire la giusta esperienza ed arrivare preparati al calcio dei grandi, che sia in prestito o direttamente con la prima squadra.

Il Milan ha già provato a prendere Kostic durante il mercato di gennaio per anticipare la numerosa concorrenza, ma le richieste alte del Partizan non hanno permesso di chiudere l'affare. Dopo settimane di lavoro sotto traccia e lontano dai riflettori a Casa Milan sono riusciti a strappare un accordo ritenuto conveniente, 3 milioni di euro, e a mettere così le mani su un calciatore che veniva seguito da tempo.