Il CorSport in prima pagina: "Il Milan aspetta la firma di Modric"

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L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Il Milan aspetta la firma di Modric". La situazione del campione croato è ben nota a tutti: la scorsa estate ha infatti firmato un contratto annuale con opzione a suo favore per prolungarlo di un'altra stagione. Dunque sarà lui a decidere quale sarà il suo futuro. Se fosse per il club di via Aldo Rossi il rinnovo sarebbe già arrivato, ma la scelta finale spetterà al centrocampista che sta riflettendo con grande attenzione.

Nei giorni scorsi, il ct della Croazia Zlatko Dalic ha dichiarato sul futuro di Modric: "Luka sa meglio di chiunque altro cosa farà e come proseguirà. È il nostro capitano, la nostra guida e il nostro leader. Molte volte lo hanno dato per finito, ma lui è unico e irripetibile. Spero che ci aiuterà al Mondiale a fare ancora una volta grandi cose".