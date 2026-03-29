Milan a caccia di un nuovo centravanti. Tuttosport: "Occhi su Retegui e Castro"
In vista della prossima stagione, il grande obiettivo del mercato estivo del Milan sarà prendere un grande centravanti. Come riferisce questa mattina Tuttosport, al momento il nome in cima alla lista dei dirigenti rossoneri è quello di Mateo Retegui, il cui agente ha già avuto nelle scorse settimane un incontro con il ds milanista Igli Tare. L'attaccante italiano, che milita attualmente in Arabia Saudita, sarebbe un profilo che soddisfa anche una preferenza espressa da Max Allegri, cioè che il prossimo numero 9 conosca già il campionato italiano.
Oltre a lui, sotto osservazione c'è anche Santiago Castro, giocatore del Bologna che è stato seguito da vicino da uno scout del Diavolo nell'ultima partita giocata dagli emiliani contro la Lazio. Più lontani invece Dusan Vlahovic, che sembra essere ora vicino al rinnovo con la Juventus, e Moise Kean della Fiorentina.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan