Milan, Loftus-Cheek recuperato per Napoli: giocherà con una speciale protezione
Ieri il Milan ha giocato un test in famiglia contro il Milan Futuro e a questa partitella ha partecipato anche Ruben Loftus-Cheek, che è recuperato per la prossima gara ufficiale del Diavolo dopo la sosta in casa del Napoli: il giocatore inglese, out dal 22 febbraio, giocherà con una speciale protezione dopo la frattura della mandibola rimediata nel match contro il Parma in seguito ad un durissimo scontro di gioco con il portiere Corvi. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 31^ GIORNATA
Lecce-Atalanta Sabato 4 aprile ore 15
Sassuolo-Cagliari Sabato 4 aprile ore 15
Verona-Fiorentina Sabato 4 aprile ore 18
Lazio-Parma Sabato 4 aprile ore 20:45
Cremonese-Bologna Domenica 5 aprile ore 15
Pisa-Torino Domenica 5 aprile ore 18
Inter-Roma Domenica 5 aprile ore 20:45
Udinese-Como Lunedì 6 aprile ore 15
Juventus-Genoa Lunedì 6 aprile ore 18
Napoli-Milan Lunedì 6 aprile ore 20:45
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