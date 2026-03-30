Mondiale, la Fifa conferma la decisione dello stadio per la finale: ecco dove si giocherà

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Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la FIFA ha confermato la decisione dello stadio che ospiterà la finale del Mondiale 2026, ovvero lo stadio New York Jersey Stadium. Di seguito il contenuto del comunicato.

"La più grande Coppa del Mondo FIFA di sempre si concluderà al New York New Jersey Stadium nell'ultima delle 104 partite del torneo a 48 squadre. Il New York New Jersey Stadium è stato confermato come sede della finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 domenica 19 luglio 2026. Il programma completo delle partite della più grande Coppa del Mondo FIFA è stato reso noto: è disponibile il programma completo del torneo con 48 squadre e 104 partite ospitate da 16 città in tre Paesi (Canada, Messico e Stati Uniti).

L'iconica sede di New York New Jersey avrà l'onore di ospitare la finalissima che chiuderà il torneo FIFA più inclusivo di sempre. Prima della finale, lo stadio ospiterà cinque partite della fase a gironi, con Brasile, Marocco, Francia, Senegal, Norvegia, Ecuador, Germania, Inghilterra e Panama, prima di ospitare rispettivamente le partite a eliminazione diretta dei sedicesimi di finale e degli ottavi di finale".

DETTAGLI DELLO STADIO

Nome: New York New Jersey Stadium﻿

Luogo: East Rutherford, New Jersey, USA

Capienza: 82,500

Inaugurazione:﻿ 2010