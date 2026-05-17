Paratici allontana le voci sul Milan: "Ho appena comprato casa a Firenze e volete farmi già cambiare?"

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Fabio Paratici, accostato nuovamente al Milan in queste ore come possibile erede di Tare, ha allontanato le voci su un possibile passaggio in rossonero

Fabio Paratici oggi torna per la prima volta da avversario all'Allianz Stadium, da direttore sportivo della Fiorentina. Il dirigente tornato in Italia quest'anno dopo l'esperienza in Premier League al Tottenham sia l'anno scorso che in questi ultimi giorni è stato accostato al Milan come possibile sostituto di Igli Tare che dovrebbe lasciare. La passata stagione è stato davvero a un passo, in queste ore si parla di un possibile ritorno di fiamma che, però, lo stesso Paratici ha allontanato nell'intervista a Sky Sport del pre-gara.

Le parole di Fabio Paratici sul suo futuro e sulle voci relative al Milan: "Ho appena preso casa a Firenze e volete farmi già cambiare casa? Guarda, se mi aveste visto in questi tre mesi non mi fareste questa domanda. Sono super concentrato sulla Fiorentina di adesso e su quella del futuro. Sono molto focus e non ho nient’altro da dire. Fa sempre piacere ricevere attestati di stima ma questo non significa che si debba cambiare".