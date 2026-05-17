Montolivo sul Milan: "È in difficoltà sia di testa che di uomini"

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Riccardo Montolivo, ex giocatore e capitano del Milan, ha espresso il suo punto di vista sulla corsa per la Champions League

Con l'anticipo delle cinque gare decisive per la Champions League alle ore 12, anche il Club di Sky Sport apre i battenti a un orario inedito: lo studio di Fabio Caressa si è riunito già questa mattina per il pre e il post gara di quelle che saranno le partite decisive di questo finale di campionato. Seduto attorno al tavolo anche l'ex capitano rossonero Riccardo Montolivo, oggi opinionista e commentatore, che ha espresso il suo giudizio sulla volata per l'Europa che conta.

Le parole di Riccardo Montolivo sulla lotta Champions che oggi si gioca alle ore 12 con cinque gare in contemporanea: "Il Milan è quella che rischia di più: non tanto per la qualità degli avversari (Genoa e Cagliari, ndr) ma per come sta il Milan dal punto di vista sia fisico che mentale. Il Milan è in difficoltà sia di testa che di uomini: servirà una grande partita. La Juve, la Roma e il Como stanno tutte meglio del Milan".