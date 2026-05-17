Caos a Marassi! Fumogeni e monetina lanciata in campo, Sozza ferma tutto

vedi letture

Caos a Marassi dopo il gol del vantaggio del Milan. Tifosi del Genoa imbufaliti, non si sa per quale motivo: hanno lanciato in campo di tutto, dai fumogeni ad una monetina che è finita vicino all'assistente. Sozza ha momentaneamente fermato il gioco. Maignan bersagliato dai fumogeni, praticamente impraticabile la porta sotto la gradinata nord. Fitti dialoghi in campo tra l'arbitro e i calciatori in campo.