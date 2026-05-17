GEN-MIL (1-2). è finita a Marassi, il Milan ha VINTO!

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Il Milan vince a Marassi grazie alle reti di Nkunku ed Athekame. Settimana prossima si deciderà la Champions.

Dopo un recupero infinito, di ben 10 minuti, l'arbitro Sozza fischia tre volte e manda tutti negli spogliatoi, con il Milan che può festeggiare una vittoria pesantissima, non solo perché è arrivata in trasferta, in un campo complicatissimo, ma anche perché gli permette di restare serenamente in corsa Champions e di tornare al terzo posto in classifica, complice la sconfitta della Juventus in casa contro la Fiorentina.

Una vittoria di carattere, tutt'altro che semplice, ma che dà morale e speranze in vista dell'ultima giornata di campionato, a San Siro, quando arriverà il Cagliari, perché è lì che si deciderà la stagione, vista la classifica ancora cortissima a una giornata dalla fine.