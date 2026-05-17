GEN-MIL (0-1): altra doppia sostituzione nel Milan, dentro Pulisic e De Winter

vedi letture

Altra doppia sostituzione per il Milan: dentro Pulisic e De Winter al posto di Nkunku e Tomori.

Pochi minuti dopo la doppia sostituzione che ha visto l'ingresso in campo di Fullkrug e Ricci, Massimiliano Allegri ha deciso di mettere nuovamente mano alla sua squadra optando per un'altra doppia sostituzione, facendo entrare Pulisic e De Winter.

Il primo ha preso il posto del, fino a questo momento, match winner Nkunku, mentre il secondo è entrato al posto di Tomori, ammonito ed uscito acciaccato da uno scontro di gioco con Vitinha,

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI GENOA-MILAN

GENOA (4-3-1-2): Bijlow; Ellertson, Otoa, Marcandalli, Vásquez; Malinovskyi, Amorim, Frendrup; Baldanzi, Vitinha; Colombo. A disp.: Leali, Sommariva; Doucouré, Klišys, Martín, Ouedraogo, Sabelli, Zätterström; Grossi, Lafont, Masini; Ekhator, Ekuban. All.: De Rossi.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. A disp.: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Ricci, Modric, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug, Balentien, Sardo, Vladimirov. All. Massimiliano Allegri