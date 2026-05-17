Allegri a MTV: "I ragazzi hanno fatto una bella partita contro un ottimo Genoa"

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Nel post partita di Milan-Cagliari Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria dei suoi ragazzi ai microfoni di Milan TV.

Nel post partita di Genoa-Milan Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la prestazione, e vittoria, dei suoi ragazzi. Di seguito le dichiarazioni del tecnico rossonero:

Qualificazione all’ultima giornata

“I rarazzi hanno fatto una bella partita contro un ottimo Genoa. Abbiamo preso questo gol che potevamo evitare ma l’importante era la vittoria. Domenica abbiamo un’altra partita importante che dobbiamo vincere visto che nelle ultime 3 in casa non abbiamo vinto”.

La settimana di ritiro è servita?

“Soprattutto per recuperare energie mentali che gli sono nati i bambini in questo momento e quindi dormono un po’ meno. Almeno in ritiro hanno riposato”

Come si maniente l’attenzione alta per il Cagliari?

“Normale che ci sia entusiasmo, però martedì ci ritroviamo e poi prepareremo il Cagliari”.

Quanto siete stati bravi a tenere lucidità a Marassi?

“Molto bravi, cosa che purtroppo non abbiamo fatto contro Atalanta e Udinese e Sassuolo, perché bisngiava fare questo tipo di partita. Adesso dobbiamo recuperare le energie per la partita di domenica, o sabato in base a quando si giocherà, che saranno 95 minuti bellissimi”.