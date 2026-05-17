GEN-MIL (1-2): il Grifone accorcia le distanze con Vasquez
Il Genoa accorcia subito le distanze, a segno il capitano Vasquez, che è il più lesto in un'azione dove si è veramente capito poco, piena di rimpalli. Il risutlato è però quello che conta, ovvero la rete, che farà vivere alla formazione di Massimiliano Allegri 5 minuti più recupero infernali.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI GENOA-MILAN
GENOA (4-3-1-2): Bijlow; Ellertson, Otoa, Marcandalli, Vásquez; Malinovskyi, Amorim, Frendrup; Baldanzi, Vitinha; Colombo. A disp.: Leali, Sommariva; Doucouré, Klišys, Martín, Ouedraogo, Sabelli, Zätterström; Grossi, Lafont, Masini; Ekhator, Ekuban. All.: De Rossi.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. A disp.: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Ricci, Modric, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug, Balentien, Sardo, Vladimirov. All. Massimiliano Allegri
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