Giaccherini: "Oggi una vittoria che vale un'intera stagione. Nella corsa Champions la partita più complicata era quella del Milan"
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Il Milan vince contro il Genoa una partita complicatissima e si mette nelle migliori condizioni possibili: con una vittoria contro il Cagliari i rossoneri saranno in Champions! Emanuele Giaccherini, in diretta su DAZN, commenta così la prestazione ed il momento della squadra di Allegri:
“Tra quelle in corsa Champions era la partita più complicata considerando il momento del Milan, considerata l’emergenza di Allegri con tanti giocatori fuori. Una vittoria che vale un’intera stagione. Il Milan l’ultima la gioca in casa contro il Cagliari, era questa la partita più importante del Milan”.
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Manuel Del Vecchio
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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