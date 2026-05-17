GEN-MIL (0-2): raddoppio Milan, gran gol di Athekame

GEN-MIL (0-2): raddoppio Milan, gran gol di AthekameMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:43News
di Lorenzo De Angelis
Raddoppio Milan a Marassi: a segno Zachary Athekame.

RADDOPPIO MILAN A MARASSI! L'uomo che non ti aspetti, Zachary Athekame, con un sinistro chirurgico dal limite dell'area supera Bijlow e permette al Milan di portarsi di due gol avanti rispetto al Genoa. 

L'azione del raddoppio nasce comunque da una grande azione corale della formazione rossonera, con Pulisic che con un guizzo, di punta, trova lo svizzero fuori dall'area che bravo trafigge il portiere avversario. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI GENOA-MILAN

GENOA (4-3-1-2): Bijlow; Ellertson, Otoa, Marcandalli, Vásquez; Malinovskyi, Amorim, Frendrup; Baldanzi, Vitinha; Colombo. A disp.: Leali, Sommariva; Doucouré, Klišys, Martín, Ouedraogo, Sabelli, Zätterström; Grossi, Lafont, Masini; Ekhator, Ekuban. All.: De Rossi.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. A disp.: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Ricci, Modric, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug, Balentien, Sardo, Vladimirov. All. Massimiliano Allegri