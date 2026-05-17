Rientra la situazione a Marassi, Sozza fa riprendere il gioco dopo 5 minuti di stop

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Dopo 5 minuti di caos, tra fumogeni lanciati dietro la porta di Maignan e una monetina finita in campo vicino l'assistente, l'arbitro Sozza ha ricevuto l'ultimo ok dalla Procura e ha fatto riprendere il gioco. Genoa-Milan parziale di 1-0 per i rossoneri che hanno sbloccato una partita tesissima con Nkunku su rigore.

Lo speaker ora avvisa il pubblico: il reiterarsi dei comportamenti pericolosi porterà alla sospensione della partita.