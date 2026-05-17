GEN-MIL (0-1): Nkunku glaciale dal dischetto, Diavolo in vantaggio
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Nkunku glaciale dal dischetto porta in vantaggio il Milan a Marassi al minuto 51.
Dopo essersi procurato il calcio di rigore, Christopher Nkunku si è presentato difronte a Bijlow con personalità strappando difatti il pallone dalle mani di Gimenez, che per un po' ha cercato di convincere il compagno a lasciargli la possibilità di calciare dal dischetto.
Alla fine Nkunku si è preso questa responsabilità non deludendo, spiazzando il portiere del Grifone e portando in vantaggio i suoi. Grazie a questa rete, il Milan è momentaneamnete quarto in classifica, e quindi in Champions League.
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