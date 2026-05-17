Caressa sul futuro societario del Milan: "È molto probabile che Ibra avrà molto più potere"

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Intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay Fabio Caressa ha parlato del futuro societario del Milan soffermandosi in modo particolare su Ibrahimovic.

Intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay, il giornalista e telecronista Fabio Caressa ha parlato del futuro societario del Milan, soffermandosi in modo particolare sul Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic e del possibile ruolo (centrale) che potrà avere in società a partire dalla prossima stagione:

“Ibrahimovic è molto probabile che avrà più potere, Cardinale è proprietario unico più o meno, Ibra è uomo di Cardinale. Secondo me Ibra vuole fare il mercato”.