Genoa-Milan, a Marassi anche Calvelli con Cardinale, Furlani e Tare
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Genoa-Milan di questa mattina è probabilmente la partita più importante della stagione del Milan. Ai rossoneri "bastano" due vittorie, una oggi e una contro il Cagliari, per assicurarsi un posto nella prossima Champions League. La squadra di Allegri è però in crisi profonda e in caduta libera. Serve più una reazione di orgoglio che qualche accorgimento tecnico o tattico, una scossa che risvegli tutto l'ambiente.
Al Luigi Ferraris, oggi una bolgia, presente anche il membro del CdA rossonero Massimo Calvelli, oltre che Gerry Cardinale, Giorgio Furlani ed Igli Tare. Tutti i massimi dirigenti del club sono a Genova per dare vicinanza alla squadra vista l'importanza della partita.
autore
Manuel Del Vecchio
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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