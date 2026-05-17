Allegri "preoccupato" del primo tempo: "Ultimamente abbiamo fatto male e abbiamo subito gol in maniera troppo facile"

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Le parole di mister Massimiliano Allegri a DAZN nel pre partita di Genoa-Milan. Match importantissimo per la corsa Champions dei rossoneri

Mister Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN nel pre partita di Genoa-Milan, penultima giornata della Serie A 2025/26. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Sente la pressione?

“Quando giochi per gli obiettivi è ovvio che c’è pressione. L’unica cosa che dobbiamo fare oggi è non avere ansia e fretta di vincere la partita, perché ultimamente, soprattutto nei primi tempi, abbiamo fatto male e abbiamo subito gol in maniera troppo facile”.