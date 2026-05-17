DAZN - Cardinale, Furlani, Tare e Allegri negli spogliatoi prima di Genoa-Milan

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Cardinale, Furlani, Tare e Allegri insieme negli spogliatoi prima di Genoa-Milan: partita troppo importante per la stagione rossonera

Gerry Cardinale, l'AD Giorgio Furlani, il DS Igli Tare e mister Massimiliano Allegri sono attualmente negli spogliatoi con la squadra, riporta DAZN. Dopo una settimana di veleni e polemiche tutti gli stati maggiori del club rossonero si trovano fisicamente nello stesso posto per cercare di caricare e compattare la squadra prima di una partita fondamentale per l'esito della stagione: per la Champions League servono due vittorie contro Genoa e Cagliari.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-3-1-2): Bijlow; Ellertson, Otoa, Marcandalli, Vásquez; Malinovskyi, Amorim, Frendrup; Baldanzi, Vitinha; Colombo. A disp.: Leali, Sommariva; Doucouré, Klišys, Martín, Ouedraogo, Sabelli, Zätterström; Grossi, Lafont, Masini; Ekhator, Ekuban. All.: De Rossi.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. A disp.: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Ricci, Modric, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug, Balentien, Sardo, Vladimirov. All. Massimiliano Allegri

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti: Lo Cicero - Cecconi

IV Uomo: Marchetti

Var: Mazzoleni

Avar: Paganessi