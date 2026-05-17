DAZN - Cardinale, Furlani, Tare e Allegri negli spogliatoi prima di Genoa-Milan
Gerry Cardinale, l'AD Giorgio Furlani, il DS Igli Tare e mister Massimiliano Allegri sono attualmente negli spogliatoi con la squadra, riporta DAZN. Dopo una settimana di veleni e polemiche tutti gli stati maggiori del club rossonero si trovano fisicamente nello stesso posto per cercare di caricare e compattare la squadra prima di una partita fondamentale per l'esito della stagione: per la Champions League servono due vittorie contro Genoa e Cagliari.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
GENOA (4-3-1-2): Bijlow; Ellertson, Otoa, Marcandalli, Vásquez; Malinovskyi, Amorim, Frendrup; Baldanzi, Vitinha; Colombo. A disp.: Leali, Sommariva; Doucouré, Klišys, Martín, Ouedraogo, Sabelli, Zätterström; Grossi, Lafont, Masini; Ekhator, Ekuban. All.: De Rossi.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. A disp.: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Ricci, Modric, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug, Balentien, Sardo, Vladimirov. All. Massimiliano Allegri
SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Sozza di Seregno
Assistenti: Lo Cicero - Cecconi
IV Uomo: Marchetti
Var: Mazzoleni
Avar: Paganessi
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan