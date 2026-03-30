Modric crede alla rimonta: martedì la Nazionale, poi il focus sarà solo sul Milan

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Quando Luka Modric ha scelto il Milan l'ha fatto per un motivo ben preciso: allargare la propria bacheca di trofei. Prima che arrivasse e firmasse con il club rossonero l'eterno campione croato era stato rassicurato sulla reale competitività della squadra, ed ancora oggi, nonostante un calendario complicato e sei punti di distanza dall'Inter prima in classifica, è uno di quelli più convinti che la rimonta scudetto è fattibile.

Prima di tornare alle cose di campo con il Milan c'è però da pensare anche alla Nazionale, con la quale sarà protagonista nella notte di martedì in una partita più che affascinante contro il Brasile del suo "amico" ed "allenatore per la vita" Carlo Ancellotti. Come da accordo con il CT Modric resterà in campo per un'ora di gioco, così da accontentare il pubblico americano che avrà un primo assaggio di quello che sarà poi il prossimo Mondiale.

Adempiuto i suoi compiti da capitano, il croato farà ritorno giovedì a Milano per un allenamento leggero in vista di un tour de force che vedrà il Milan preparare l'importante sfida di Napoli a Pasquetta. Non sarà la prima volta per Modric allo stadio Diego Armando Maradona, visto che ci ha giocato e vinto in due occasioni, tutte in Champions League, trend positivo da continuare a mantenere tale per dare ancora un filo di speranza a questo sogno chiamato scudetto.