Il prossimo mercato del Milan tra idee e priorità: serve un difensore top

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È un Milan che pensa e studia già per la prossima stagione, com’è giusto che sia. La corsa alla Champions, o a qualcosa più grande è ancora tutta da percorrere, ma la dirigenza rossonera lavora già per regalare a Massimiliano Allegri nuove idee e prospettive per la prossima stagione. In attacco il giovane Andrej Kostic è solo un piccolo antipasto, visto che il serbo farà da spola tra la prima squadra e Milan Futuro. E negli altri reparti? Come intenderà rinforzarsi il Milan?

Difesa da rinnovare

Al di là di moduli e idee tattiche, a livello di rosa i rossoneri dovranno assolutamente fare qualcosa in più nel reparto difensivo. Bene le conferme e fiducia ai vari Gabbia, Tomori e Pavlovic, ma forse servirebbe qualcosa o qualcuno di diverso. Un colpo alla Modric, per intenderci. Si era parlato tanto di Sergio Ramos e Thiago Silva, situazioni ed operazioni poi rivelatesi infondate o comunque non totalmente utili al caso Milan. Ciò che non serve al diavolo è sicuramente qualche esubero dalla Premier League. Questa rosa ha infatti necessità e bisogno di aggiungere esperienza e leadership. A centrocampo la differenza con Modric e Rabiot è stata abissale, mentre in attacco (ad esempio) non abbiamo visto queste caratteristiche. Anche in difesa il lavoro di Massimiliano Allegri è stato determinante, quasi maniacale, portando il Milan a diventare una delle migliori difese del campionato e d’Europa. Il focus resta chiaro. Serve un difensore centrale di esperienza e utile al progetto rossonero, anche in vista (si spera) di una competizione in più da giocare come la Champions League.

Mario Gila il nome giusto?

Nelle ultime ore si è parlato di Mario Gila, duttile difensore della Lazio in scadenza di contratto. Stando a quanto riferisce Netweek Calcio Show sarebbe davvero vicino l'accordo tra Milan e Lazio per lo spagnolo . Il classe 2000 ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2027 e in questi mesi non c'è stato nessun passo in avanti per il rinnovo con i biancocelesti: da qui l'interesse concreto di tanti top club europei per il difensore spagnolo.

Il Milan lo considera il rinforzo ideale per la difesa a tre di Massimiliano Allegri e in questi mesi ha lavorato molto per arrivare ad un accordo con Lotito, che dovrà corrispondere il 50% dell’incasso derivante dalla cessione al Real Madrid, club in cui il difensore è cresciuto e che ha mantenuto una percentuale significativa sulla futura rivendita del cartellino. Il Milan vuole chiudere e assicurarsi per l'estate un difensore di sicuro rendimento